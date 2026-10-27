الجيش الإسرائيلي: نسبة تصويت الجنود في انتخابات الكنيست وصلت حتى الآن إلى 30%

لجنة الانتخابات الإسرائيلية: نسبة الاقتراع بلغت 31.5 % عند منتصف النهار وهي الأعلى منذ العام 1977

لجنة الانتخابات الإسرائيلية: نسبة الاقتراع بلغت 31.5 % عند منتصف النهار وهي الأعلى منذ العام 1977

لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل: نسبة التصويت في انتخابات الكنيست بلغت حتى الساعة العاشرة صباحا 16.68%... وهذه النسبة تُعدّ مرتفعة جدًا ولا سيّما خلال الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع