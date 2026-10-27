لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل: نسبة التصويت في انتخابات الكنيست بلغت حتى الساعة العاشرة صباحا 16.68%... وهذه النسبة تُعدّ مرتفعة جدًا ولا سيّما خلال الساعات الأولى من فتح صناديق الاقتراع

الجيش الإسرائيلي: نسبة تصويت الجنود في انتخابات الكنيست وصلت حتى الآن إلى 30%

الجيش الإسرائيلي: نسبة تصويت الجنود في انتخابات الكنيست وصلت حتى الآن إلى 30%

باسيل لـ عشرين 30: نحن وضعنا مشروعا مفصلا للكهرباء ولم يكن مشروعنا وحدنا لأن الحكومة أقرته بالاجماع لكن الكل ومن ضمنهم القوات عرقلوا التنفيذ وكنا أقلية في مجلس الوزراء