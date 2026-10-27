القناة ١٢ الإسرائيلية: معسكر آيزنكوت يتصدر بـ ٥٢ مقعدًا ومعسكر نتنياهو يحصل على ٥٠ والأحزاب العربية ١8

بن غفير: الليكود يخطط لوحدة مع ايزنكوت

بن غفير: الليكود يخطط لوحدة مع ايزنكوت

القناة 12 الإسرائيلية: نسبة التصويت بلغت 77.7٪ حتى الساعة العاشرة وهي الأعلى منذ انتخابات عام 1999