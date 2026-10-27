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بن غفير: الليكود يخطط لوحدة مع ايزنكوت

خبر عاجل
2026-10-27 | 18:16
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بن غفير: الليكود يخطط لوحدة مع ايزنكوت
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بن غفير: الليكود يخطط لوحدة مع ايزنكوت

خبر عاجل

غفير:

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