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شاس يلمح قبوله بالدخول الى حكومة مع ايزنكوت
خبر عاجل
2026-10-27 | 18:17
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شاس يلمح قبوله بالدخول الى حكومة مع ايزنكوت
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