القناة 12 الإسرائيلية: بعد فرز 48% من الأصوات معسكر نتنياهو يحصل على 55 مقعدا وآيزنكوت على 50 والقوائم العربية على 15

لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية: فرز 51.8% من الأصوات ونتنياهو يحصد 55 مقعدا والتغيير 49 والأحزاب العربية 16

لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية: فرز 51.8% من الأصوات ونتنياهو يحصد 55 مقعدا والتغيير 49 والأحزاب العربية 16

تايمز أوف إسرائيل: بعد فرز 42% من الأصوات تكتل نتنياهو يتقدم على المعارضة بـ57 مقعدا مقابل 47