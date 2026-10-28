لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية: فرز 51.8% من الأصوات ونتنياهو يحصد 55 مقعدا والتغيير 49 والأحزاب العربية 16

فرز ٦٢٪؜ من الأصوات في الإنتخابات الإسرائيلية وتحالف نتنياهو يحصد ٥٣ مقعدا وتحالف آيزنكوت ٤٨ مقعدا والأحزاب العربية ١٩ مقعدا

فرز ٦٢٪؜ من الأصوات في الإنتخابات الإسرائيلية وتحالف نتنياهو يحصد ٥٣ مقعدا وتحالف آيزنكوت ٤٨ مقعدا والأحزاب العربية ١٩ مقعدا

القناة 12 الإسرائيلية: بعد فرز 48% من الأصوات معسكر نتنياهو يحصل على 55 مقعدا وآيزنكوت على 50 والقوائم العربية على 15