مسؤول مطلع لرويترز: الوسطاء القطريون قدموا مسودة اتفاق جديد في طهران يوم الأحد وتدرس إيران المقترح ومن المتوقع أن ترد بنهاية الأسبوع

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