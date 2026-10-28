نحو 650 ألف ظرف انتخابيّ مزدوج لم يُفرز بعد ونتائج فرزها قد تؤدي إلى تغيير التوزيع النهائيّ للمقاعد في الكنيست فالفرز بلغ ٨٧٪؜ من الاصوات

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