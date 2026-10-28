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سلام في افتتاح النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026: دعم الصناعة ليس مطلباً قطاعياً بل إنه مصلحة وطنية ترتبط بالنمو وفرص العمل والاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية وهذه الحكومة تنظر إليكم كشركاء في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني

خبر عاجل
2026-10-28 | 09:17
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سلام في افتتاح النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026: دعم الصناعة ليس مطلباً قطاعياً بل إنه مصلحة وطنية ترتبط بالنمو وفرص العمل والاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية وهذه الحكومة تنظر إليكم كشركاء في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني
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سلام في افتتاح النسخة الثانية من معرض الصناعة الوطنية 2026: دعم الصناعة ليس مطلباً قطاعياً بل إنه مصلحة وطنية ترتبط بالنمو وفرص العمل والاستقرار المالي والسيادة الاقتصادية وهذه الحكومة تنظر إليكم كشركاء في إعادة بناء الاقتصاد اللبناني

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