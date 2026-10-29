امال شحادة: حتى الان حصلت القائمة العربية الموحدة على سبعة مقاعد بغالبية عظمى من بلدات النقب البدوية حيث تدور الشبهات بدفع اموال قطر في تلك المناطق مقابل التصويت لها وقد اعتقلت الشرطة في يوم الانتخابات ثلاثة على الاقل بتلك الشبهات

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