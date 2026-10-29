الحرس الثوري الإيراني: السيطرة على طائرة تجسس أميركية مسيرة من طراز إم كيو إم-170 غرب مضيق هرمز

امال شحادة: اعتقال 4 ناشطين في القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بتهمة استخدام اموال قطر لرشوة الناخبين والتصويت للقائمة ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية الى 7

امال شحادة: اعتقال 4 ناشطين في القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بتهمة استخدام اموال قطر لرشوة الناخبين والتصويت للقائمة ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية الى 7

امال شحادة: حتى الان حصلت القائمة العربية الموحدة على سبعة مقاعد بغالبية عظمى من بلدات النقب البدوية حيث تدور الشبهات بدفع اموال قطر في تلك المناطق مقابل التصويت لها وقد اعتقلت الشرطة في يوم الانتخابات ثلاثة على الاقل بتلك الشبهات