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امال شحادة: اعتقال 4 ناشطين في القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بتهمة استخدام اموال قطر لرشوة الناخبين والتصويت للقائمة ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية الى 7
خبر عاجل
2026-10-29 | 05:37
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امال شحادة: اعتقال 4 ناشطين في القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بتهمة استخدام اموال قطر لرشوة الناخبين والتصويت للقائمة ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية الى 7
خبر عاجل
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