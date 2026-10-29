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امال شحادة: اعتقال 4 ناشطين في القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بتهمة استخدام اموال قطر لرشوة الناخبين والتصويت للقائمة ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية الى 7

خبر عاجل
2026-10-29 | 05:37
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امال شحادة: اعتقال 4 ناشطين في القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بتهمة استخدام اموال قطر لرشوة الناخبين والتصويت للقائمة ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية الى 7
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امال شحادة: اعتقال 4 ناشطين في القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور عباس بتهمة استخدام اموال قطر لرشوة الناخبين والتصويت للقائمة ليرتفع بذلك عدد الموقوفين في القضية الى 7

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امال شحادة: حزب الليكود يعتبر أموال قطر للقائمة العربية الموحدة عملية إرهابية ضد الديمقراطية بهدف السيطرة على الكنيست وأسلمته لاسقاط حكم اليمين من أجل التمهيد للانسحاب وهزيمة الجيش الإسرائيلي في جميع الجبهات وفي مقدمتها إيران
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