امال شحادة: رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس قال ان القائمة العربية الموحدة ترحب بقرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ التحقيق في الشبهات المتعلقة بمحاولة التأثير غير المشروع على الانتخابات من خلال تمويل أجنبي

المتحدث باسم الخارجية القطرية ينفي تدخل بلاده في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أنشطة تهدف للتأثير على نتائجها

المتحدث باسم الخارجية القطرية ينفي تدخل بلاده في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أنشطة تهدف للتأثير على نتائجها

امال شحادة: حزب الليكود يعتبر أموال قطر للقائمة العربية الموحدة عملية إرهابية ضد الديمقراطية بهدف السيطرة على الكنيست وأسلمته لاسقاط حكم اليمين من أجل التمهيد للانسحاب وهزيمة الجيش الإسرائيلي في جميع الجبهات وفي مقدمتها إيران