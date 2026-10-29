المتحدث باسم الخارجية القطرية ينفي تدخل بلاده في الانتخابات الإسرائيلية أو تمويل أنشطة تهدف للتأثير على نتائجها

الرئيس عون اطلع بحضور قائد الجيش من الوفد العسكري على نتائج الاجتماعات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في تامبا

الرئيس عون اطلع بحضور قائد الجيش من الوفد العسكري على نتائج الاجتماعات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في تامبا

امال شحادة: رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس قال ان القائمة العربية الموحدة ترحب بقرار رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي نوعام سولبرغ التحقيق في الشبهات المتعلقة بمحاولة التأثير غير المشروع على الانتخابات من خلال تمويل أجنبي