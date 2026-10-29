الرئيس عون اطلع بحضور قائد الجيش من الوفد العسكري على نتائج الاجتماعات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في تامبا

ترأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بعد ظهر اليوم، اجتماعا حضره قائد الجيش العماد رودولف هيكل ورئيس وفد لبنان الى المفاوضات اللبنانية – الأميركية – الإسرائيلية السفير السابق سيمون كرم، ورئيس الوفد العسكري الى المفاوضات العميد الركن جورج رزق، وأعضاء الوفد: العميد الركن زياد رزق الله، العميد الركن وائل عباس، العقيد الركن مازن الحاج، العقيد الركن رشاد بوكروم، والعقيد وديع رفول.



واطلع الوفد العسكري الرئيس عون والحاضرين، على نتائج الاجتماعات اللبنانية – الأميركية – الإسرائيلية التي عقدت في تامبا في الولايات المتحدة الأميركية في 20 و21 تشرين الأول الحالي.

