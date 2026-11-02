إعلام إسرائيلي: ليبرمان سيوصي بتكليف آيزنكوت بتشكيل الحكومة ويائير لابيد بتولي منصب رئيس الكنيست

معلومات الـLBCI: الدخان الأبيض المتصاعد من منطقة جورة البلوط هو نتيجة إحتراق مستودع لمؤسسة جريس نعوم يتضمن مفرقعات ولا يزال مشتعلًا حتى الآن ويُعمل على إخماد الحريق فيه

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