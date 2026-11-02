نواف سلام: سلامة الغذاء مسؤوليّة لا يمكننا التهاون فيها وعلينا أخذ جميع البلاغات والمعلومات المتداولة حول شبهات الغش والتلاعب بالمكوّنات الغذائيّة بجديّة من خلال إجراءات تتكامل فيها المتابعة الصحيّة والتحقيقات القضائيّة مع الرقابة والوقاية

التالي

سلام: استمعنا إلى عرض من وزير الصحة العامة بشأن الحالات المرضيّة التي أبلغت عنها مستشفيات في بيروت مع الاشتباه بإصابتها بداء الشعرينات الناجم عن طفيلي التريشينيلا