سلام: تم اقفال المطعم بالكامل وخُتم بالشمع الأحمر فيما تتواصل التحقيقات لتحديد مصدر اللحوم وموضع حصول الغش سواء داخل المطعم أو في أيّ مرحلة أخرى من سلسلة التوريد

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