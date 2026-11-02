سلام: الوزارة تابعت هذه البلاغات وأجرت استقصاءات ميدانيّة وفحوصاً مخبريّة أظهرت وجود الطفيليات في عيّنة لحم مفروم في مطعم "ناديني" وسط شبهات بحسب التحقيقات الأوليّة بخلط اللحوم المقدّمة بلحم خنزير ملوّث

سلام: تم اقفال المطعم بالكامل وخُتم بالشمع الأحمر فيما تتواصل التحقيقات لتحديد مصدر اللحوم وموضع حصول الغش سواء داخل المطعم أو في أيّ مرحلة أخرى من سلسلة التوريد

سلام: تم اقفال المطعم بالكامل وخُتم بالشمع الأحمر فيما تتواصل التحقيقات لتحديد مصدر اللحوم وموضع حصول الغش سواء داخل المطعم أو في أيّ مرحلة أخرى من سلسلة التوريد

سلام: استمعنا إلى عرض من وزير الصحة العامة بشأن الحالات المرضيّة التي أبلغت عنها مستشفيات في بيروت مع الاشتباه بإصابتها بداء الشعرينات الناجم عن طفيلي التريشينيلا