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o
البقاع
20
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
24
o
متن
24
o
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الاتحاد القاري يعلن تأجيل كأس آسيا لكرة القدم في السعودية إلى كانون الأول 2027
خبر عاجل
2026-11-03 | 01:24
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الاتحاد القاري يعلن تأجيل كأس آسيا لكرة القدم في السعودية إلى كانون الأول 2027
خبر عاجل
القاري
تأجيل
القدم
السعودية
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