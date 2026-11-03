الرئيس عون للمديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة: لبنان لم يعد قادرًا على استيعاب المزيد من النازحين السوريين والتواصل قائم مع الدولة السورية لتنظيم عودتهم على مراحل

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الرئيس عون للمديرة العامة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة: على المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية التي تقدّم مساعدات للنازحين في لبنان أن تقدّمها لهم في بلادهم لتشجيعهم على العودة