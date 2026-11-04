الحزب الديموقراطيّ استطاع قلب ٦ ولايات في مجلس الشيوخ ووصل الى ٥١ مقعدًا المطلوبة للاكثرية

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الحزب الديمقراطيّ يفوز في ولايات كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتكساس وأوهايو وكانساس وآيوا ويحصد ٥١ مقعدًا في مجلس الشيوخ الأميركيّ من دون حسم نتائج عدد من الولايات المتأرجحة الأخرىّ