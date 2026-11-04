الحزب الديمقراطيّ يفوز في ولايات كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتكساس وأوهايو وكانساس وآيوا ويحصد ٥١ مقعدًا في مجلس الشيوخ الأميركيّ من دون حسم نتائج عدد من الولايات المتأرجحة الأخرىّ

خبر عاجل مشاهدات عالية شارك