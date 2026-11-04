الحزب الديمقراطيّ ينجح في قلب نتائج ٦ ولايات لصالحه في انتخابات مجلس الشيوخ الأميركيّ ويصل إلى ٥١ مقعدًا محققًا الأكثرية في المجلس

سي بي إس نيوز عن ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي عندما أقرر ذلك وأقول إنها انتهت

سي بي إس نيوز عن ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي عندما أقرر ذلك وأقول إنها انتهت

الحزب الديمقراطيّ يفوز في ولايات كارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتكساس وأوهايو وكانساس وآيوا ويحصد ٥١ مقعدًا في مجلس الشيوخ الأميركيّ من دون حسم نتائج عدد من الولايات المتأرجحة الأخرىّ