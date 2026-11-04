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o
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فوز مرشح الحزب الديمقراطي عبدول السيد بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ الأميركي ليرتفع عدد مقاعد الديمقراطيين إلى ٥٤ مقعداً مقابل ٤٢ مقعداً للجمهوريين
خبر عاجل
2026-11-04 | 02:39
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فوز مرشح الحزب الديمقراطي عبدول السيد بمقعد ولاية ميشيغان في مجلس الشيوخ الأميركي ليرتفع عدد مقاعد الديمقراطيين إلى ٥٤ مقعداً مقابل ٤٢ مقعداً للجمهوريين
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