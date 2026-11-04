سلام من بعبدا: أمام مخاطر تجدّد الحرب في المنطقة أكرّر التحذير من مغبّة جرّ لبنان إلى أيّ مغامرة عبثية جديدة خدمة لمصالح خارجية وزجّه في مواجهات لا يملك ترف تحمّل تبعاتها

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سلام من بعبدا: اللبنانيون وبالأخص اهلنا في الجنوب دفعوا أثماناً باهظة من أرواحهم وأرزاقهم وبيوتهم ومن حقّهم أن يعيشوا بأمان وأن يبنوا مستقبلهم بعيداً عن دوّامة الحروب والتهجير والدمار