معلومات للـLBCI: رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي يزور لبنان في ١٨ تشرين الثاني

سلام من بعبدا: حماية لبنان مسؤولية وطنية تقتضي تغليب مصلحته العليا على أيّ حساب آخر والالتزام بأن يكون قرار الحرب والسلم حصراً بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية ولن نقبل أن يُفرض على اللبنانيين مصيراً لم يختاروه

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