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جولة رسمية في مطار القليعات... وتأكيد على أن موعد 15 تشرين الثاني الجاري لا يزال قائماً لانطلاق أول رحلة جوية
خبر عاجل
2026-11-04 | 09:15
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جولة رسمية في مطار القليعات... وتأكيد على أن موعد 15 تشرين الثاني الجاري لا يزال قائماً لانطلاق أول رحلة جوية
في إطار المتابعة المستمرة للتحضيرات الجارية لإطلاق المرحلة التشغيلية الأولى في مطار الرئيس رينيه معوّض - القليعات، شهد المطار اليوم جولة تفقدية موسّعة لوزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، يرافقه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل النيابية النائب سجيع عطية، وبمشاركة رئيس مجلس إدارة شركةMonla Group المالكة لـ Sky Lounge Services زياد المنلا، ورئيس مجلس إدارة ومدير عام مؤسسة مطار بيروت محمد شاتيلا، وعضو مجلس إدارة المؤسسة جلال حيدر، إلى جانب عدد من المسؤولين والمعنيين بقطاع الطيران.
وشملت الزيارة جولة ميدانية شاملة في مختلف مرافق المطار ومنشآته، بما فيها مبنى المسافرين والمدرج والطريق الممتد من المدخل الرئيسي إلى مبنى المسافرين، حيث اطّلع الوفد على تقدّم الأعمال والتجهيزات الجارية، واستمع إلى عرض مفصّل حول ما تم إنجازه والخطوات المتبقية لاستكمال الجهوزية التشغيلية.
كما عُقد اجتماع تنسيقي جرت خلاله مراجعة شاملة لقائمة المتطلبات والإجراءات اللازمة لاعتماد المطار (Airport Certification Checklist)، ومناقشة الخطوات الواجب استكمالها بالتنسيق بين مختلف الجهات المختصة، بما يضمن استيفاء المعايير الفنية والتشغيلية والأمنية المطلوبة.
وفي هذا السياق، جرى التأكيد خلال الزيارة على أن موعد 15 تشرين الثاني الجاري لا يزال قائماً لانطلاق أول رحلة جوية من مطار القليعات باتجاه العاصمة المصرية القاهرة، في خطوة تاريخية تشكّل محطة أساسية في مسار إعادة تفعيل المطار والانتقال تدريجياً إلى المرحلة التشغيلية الأولى، بالتوازي مع مواصلة استكمال المتطلبات والإجراءات اللازمة للتشغيل المنتظم.
وانضمّ لاحقاً إلى الجولة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، يرافقه قائد القوات الجوية العميد الركن ميشال صيفي، إلى جانب رئيس قاعدة القليعات، الكولونيل أيلي كامل، حيث اطّلعوا بدورهم على جهوزية المطار ومختلف منشآته، وشاركوا في الاجتماعات التنسيقية لمتابعة المتطلبات المرتبطة بالمرحلة المقبلة.
وعلى صعيد المستجدات الميدانية، تتواصل أعمال تجهيز مبنى المسافرين، حيث بدأت عمليات تركيب أنظمة نقل وفرز الأمتعة، في خطوة أساسية لاستكمال التجهيزات التشغيلية اللازمة لتسهيل حركة المسافرين والأمتعة. كما شهد المطار وصول آلية إطفاء جديدة من الجيش اللبناني، بما يساهم في تعزيز قدرات الاستجابة للطوارئ ومتطلبات السلامة في المطار.
وقد اتّسمت الاجتماعات بأجواء إيجابية وبنّاءة، عكست حرص مختلف الجهات المعنية على مواصلة التنسيق ومتابعة الأعمال والمتطلبات المتبقية، بهدف تسريع استكمال الجهوزية اللازمة للانتقال إلى المرحلة التشغيلية الأولى.
وتؤكد شركة Sky Lounge Services مواصلة العمل بالتنسيق الوثيق مع الجهات الرسمية المختصة، مشددةً على أن المرحلة المقبلة تشكّل خطوة أساسية في مسار إعادة تفعيل مطار القليعات، على أن تستمر أعمال التطوير واستكمال التجهيزات وتعزيز الخدمات بصورة تدريجية، بما يرسّخ دور المطار المستقبلي كبوابة جوية إضافية للبنان وفرصة تنموية واعدة لعكار والشمال.
أخبار لبنان
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