فانس: الحرب كانت السبب وراء خسارتنا الانتخابات والرئيس ترامب نفسه قال ذلك الليلة الماضية

فانس: الاستطلاعات أظهرت أن كثيرين صوتوا للديمقراطيين بدافع إنهاء الحرب وتكلفة المعيشة وتغيير علاقاتنا بإسرائيل

فانس: الاستطلاعات أظهرت أن كثيرين صوتوا للديمقراطيين بدافع إنهاء الحرب وتكلفة المعيشة وتغيير علاقاتنا بإسرائيل

جولة رسمية في مطار القليعات... وتأكيد على أن موعد 15 تشرين الثاني الجاري لا يزال قائماً لانطلاق أول رحلة جوية