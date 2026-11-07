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هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنّ القنصل اللبنانيّ في ميشيغان شخص غير مرغوب فيه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّ نُسبت إليه تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأميركية في بيروت

خبر عاجل
2026-11-07 | 01:39
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هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنّ القنصل اللبنانيّ في ميشيغان شخص غير مرغوب فيه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّ نُسبت إليه تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأميركية في بيروت
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هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنّ القنصل اللبنانيّ في ميشيغان شخص غير مرغوب فيه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّ نُسبت إليه تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأميركية في بيروت

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