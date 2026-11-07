غادي ايزنكوت مكلفا بتشكيل الحكومة الاسرائيلية بـ٦٧ صوتًا فيما حصل بنيامين نتنياهو على ٤٦ صوتًا و٧ امتنعوا عن التصويت

هبة نصر: وزارة الخارجية الأميركية أعلنت أنّ القنصل اللبنانيّ في ميشيغان شخص غير مرغوب فيه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعيّ نُسبت إليه تُشيد بهجوم حزب الله عام 1983 على مشاة البحرية الأميركية في بيروت

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