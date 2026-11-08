متحدث باسم الخارجية الأميركية: لقد قتل "الإرهابيون" أميركيين وزملاء لنا في تفجيرات مجمّعي السفارة الأميركية في بيروت عامي 1983 و1984 ولن ننساهم أبداً

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متحدث باسم الخارجية الأميركية: أُُعلن القنصل اللبناني في ديترويت شخصاً غير مرغوب فيه فالتأشيرة امتياز وليست حقاً وكل من يوجد في الولايات المتحدة ويحتفل بالهجمات الإرهابية أو يبررها لا مكان له في بلدنا