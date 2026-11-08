متحدث باسم الخارجية الأميركية: الوزارة تواصل مراجعة المعلومات المتعلقة بأعضاء البعثات الأجنبية المعتمدين لدى الولايات المتحدة بما في ذلك أي مخاوف تتعلق بالأمن القومي وتتخذ الإجراءات المناسبة بما يتوافق مع القانون الأميركي والالتزامات الدولية

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