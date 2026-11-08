آيزنكوت: 74 عضوًا في الكنيست أوضحوا أنهم لا يثقون في الحكومة السابقة ولا في من يرأسها وإسرائيل في حالة طوارئ وجبهات مفتوحة وأهداف الحرب لم تتحقق بعد ونحن في خضم أزمة سياسية

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