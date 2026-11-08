آيزنكوت: حكومتي ستقوم على الاعتراف بيهودية الدولة والالتزام بالخدمة العسكرية والاعتراف بحماس حركة إرهابية ومن يحاول عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب غير موضوعية سيقف ضد مصلحة الشعب

آيزنكوت: لا تستطيع إسرائيل تحمل إطالة أمد الأمور أو العودة إلى جولة أخرى من الانتخابات ونحن في وضع سياسي حزبي معقد جدا منذ إقامة الدولة والجميع مطالب بتقديم تنازلات

آيزنكوت: لا تستطيع إسرائيل تحمل إطالة أمد الأمور أو العودة إلى جولة أخرى من الانتخابات ونحن في وضع سياسي حزبي معقد جدا منذ إقامة الدولة والجميع مطالب بتقديم تنازلات

آيزنكوت: 74 عضوًا في الكنيست أوضحوا أنهم لا يثقون في الحكومة السابقة ولا في من يرأسها وإسرائيل في حالة طوارئ وجبهات مفتوحة وأهداف الحرب لم تتحقق بعد ونحن في خضم أزمة سياسية