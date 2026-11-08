آيزنكوت: لا تستطيع إسرائيل تحمل إطالة أمد الأمور أو العودة إلى جولة أخرى من الانتخابات ونحن في وضع سياسي حزبي معقد جدا منذ إقامة الدولة والجميع مطالب بتقديم تنازلات

آيزنكوت: حكومتي ستقوم على الاعتراف بيهودية الدولة والالتزام بالخدمة العسكرية والاعتراف بحماس حركة إرهابية ومن يحاول عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب غير موضوعية سيقف ضد مصلحة الشعب

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