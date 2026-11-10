وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: ناقشت مستقبل اليونيفيل مع ماكرون وأعتقد أن إحدى المسائل التي نعمل عليها من جانبنا هي إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ المناطق التجريبية وليس بالضرورة أن تكون هذه المهمة عسكرية

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