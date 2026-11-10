روبيو: نحن بحاجة إلى آلية للتحقق تحظى بثقة الجميع وبثقة الطرفين للتأكد من التزام كل منهما بتعهداته بموجب الاتفاقات القائمة

روبيو: ناقشنا بعض الأفكار التي لدينا بشأن الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه الآلية ولسنا مستعدين بعد لمناقشة التفاصيل علناً لأن المسألة حساسة بطبيعتها وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح

روبيو: ناقشنا بعض الأفكار التي لدينا بشأن الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه الآلية ولسنا مستعدين بعد لمناقشة التفاصيل علناً لأن المسألة حساسة بطبيعتها وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح

وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: ناقشت مستقبل اليونيفيل مع ماكرون وأعتقد أن إحدى المسائل التي نعمل عليها من جانبنا هي إيجاد آلية لمراقبة تنفيذ المناطق التجريبية وليس بالضرورة أن تكون هذه المهمة عسكرية