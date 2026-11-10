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12
o
الجنوب
21
o
الشمال
19
o
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o
كسروان
18
o
متن
18
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روبيو: ناقشنا بعض الأفكار التي لدينا بشأن الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه الآلية ولسنا مستعدين بعد لمناقشة التفاصيل علناً لأن المسألة حساسة بطبيعتها وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح
خبر عاجل
2026-11-10 | 05:13
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روبيو: ناقشنا بعض الأفكار التي لدينا بشأن الشكل الذي يمكن أن تتخذه هذه الآلية ولسنا مستعدين بعد لمناقشة التفاصيل علناً لأن المسألة حساسة بطبيعتها وتتطلب موافقة اللبنانيين والإسرائيليين لكي تنجح
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روبيو: مهمة اليونيفيل تقترب من نهايتها وبالتالي يمكن أن تحلّ محلّها جهة أخرى تتولّى هذا الدور ولا تزال التفاصيل قيد البحث ولا أستطيع في الوقت الراهن تقديم المزيد من المعلومات
روبيو: نحن بحاجة إلى آلية للتحقق تحظى بثقة الجميع وبثقة الطرفين للتأكد من التزام كل منهما بتعهداته بموجب الاتفاقات القائمة
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