مخزومي لـ جدل: آخذ الضمانة من الدولة وليس من حزب الله واليوم لدينا فرصة ولن أتنازل عن هذه الإمكانية والخيار الوحيد أمامنا دعم الحكومة ورئيس الجمهورية وهما لا يسيران بالسرعة التي نطلبها لكنهما "100 مرّة أحسن" مما كان لدينا في الماضي

مخزومي لـ"جدل": أنا كمواطن لبناني "حابب شوف الـC-4 والـTNT عم يتفجرّو بأماكن علنية" حتى نتأكد من أن هذه المواد لن تعود لتصل الى حزب الله

مخزومي لـ"جدل": أنا كمواطن لبناني "حابب شوف الـC-4 والـTNT عم يتفجرّو بأماكن علنية" حتى نتأكد من أن هذه المواد لن تعود لتصل الى حزب الله

مخزومي لـ"جدل": لا يمكن أن نرضى بأن هناك أجندة إيرانية تجرّ لبنان لحروب مع اسرائيل وفي الأخير نلوم إسرائيل فقط وننسى من أوصلنا الى هذه المرحلة ونحن نريد الإنسحاب الإسرائيلي ولن نرضى بأن تقبى إسرائيل موجودة جنوباً