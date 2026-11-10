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مخزومي لـ جدل: آخذ الضمانة من الدولة وليس من حزب الله واليوم لدينا فرصة ولن أتنازل عن هذه الإمكانية والخيار الوحيد أمامنا دعم الحكومة ورئيس الجمهورية وهما لا يسيران بالسرعة التي نطلبها لكنهما "100 مرّة أحسن" مما كان لدينا في الماضي

خبر عاجل
2026-11-10 | 15:09
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مخزومي لـ جدل: آخذ الضمانة من الدولة وليس من حزب الله واليوم لدينا فرصة ولن أتنازل عن هذه الإمكانية والخيار الوحيد أمامنا دعم الحكومة ورئيس الجمهورية وهما لا يسيران بالسرعة التي نطلبها لكنهما &quot;100 مرّة أحسن&quot; مما كان لدينا في الماضي
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مخزومي لـ جدل: آخذ الضمانة من الدولة وليس من حزب الله واليوم لدينا فرصة ولن أتنازل عن هذه الإمكانية والخيار الوحيد أمامنا دعم الحكومة ورئيس الجمهورية وهما لا يسيران بالسرعة التي نطلبها لكنهما "100 مرّة أحسن" مما كان لدينا في الماضي

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