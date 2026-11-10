مخزومي لـ"جدل": تنازلت عن أصواتي وانسحبت لصالح نواف سلام لأنني كنت اعتقد أنه الشخص الأصلح في هذه المرحلة وما زلت مقتنعا بهذا الكلام ونحن لن نرضى بتغيير هذه الحكومة

مخزومي لـ"جدل": تنازلت عن أصواتي وانسحبت لصالح نواف سلام لأنني كنت اعتقد أنه الشخص الأصلح في هذه المرحلة وما زلت مقتنعا بهذا الكلام ونحن لن نرضى بتغيير هذه الحكومة

مخزومي لـ جدل: آخذ الضمانة من الدولة وليس من حزب الله واليوم لدينا فرصة ولن أتنازل عن هذه الإمكانية والخيار الوحيد أمامنا دعم الحكومة ورئيس الجمهورية وهما لا يسيران بالسرعة التي نطلبها لكنهما "100 مرّة أحسن" مما كان لدينا في الماضي