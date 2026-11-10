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تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
خبر عاجل
2026-11-10 | 17:30
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تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI
علمت الـLBCI أن الشخصين المشتبه في تورطهما في مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني استأجرا الشقة التي عُثر فيها على جثته، على أساس أنها مخصصة لعروسين.
وبحسب المعلومات، جرى استئجار الشقة يوم الخميس الماضي، الخامس من تشرين الثاني، لمدة ثمانية أيام، مقابل مئة دولار عن كل يوم، ودفع المستأجران مئتي دولار عن اليومين الأولين. وبعد انقضاء اليومين، حضر السمسار العقاري إلى الشقة يومَي السبت والأحد للمطالبة بالمبلغ المتبقي، إلا أن أحداً لم يفتح له الباب.
وأفادت المعلومات بأن السمسار عاد إلى المبنى أمس الاثنين، ونزل من الطابق العلوي إلى الشقة، ليعثر على النائب العراقي السابق جثة داخل الحمام، مع وجود شريط ستارة ملفوف حول عنقه.
أما كاميرات المراقبة، فأظهرت دخول العلواني إلى المبنى برفقة الشخصين المشتبه فيهما، من دون أن يبدو أنه كان يدخل برفقتهما قسراً.
وهنا تتركز التحقيقات على معرفة الأسباب التي دفعت العلواني إلى مرافقة هذين الشخصين والدخول معهما إلى الشقة، وتحديد هويتهما وطبيعة العلاقة التي جمعته بهما، فيما لا تزال ملابسات الجريمة ودوافعها رهن التحقيق، بحسب ما أفادت معلومات للـLBCI.
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جريمة قتل
النائب العراقي السابق
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