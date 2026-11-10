تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI

تفاصيل جديدة تتكشف في جريمة قتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني... هذا ما كشفته معلومات الـLBCI

مخزومي لـ"جدل": أنا كمواطن لبناني "حابب شوف الـC-4 والـTNT عم يتفجرّو بأماكن علنية" حتى نتأكد من أن هذه المواد لن تعود لتصل الى حزب الله