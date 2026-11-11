الوزير أحمد الحجار للـLBCI: الجهود مستمرة لضبط الامن في كل المناطق وفي بيروت والتحقيقات جارية بالتنسيق مع القضاء المختص بكل جدية وإلى ابعد حدود لكشف الملابسات وتوقيف المتورطين

الوزير أحمد الحجار للـLBCI: شعبة المعلومات تقوم بعمل جبّار وتُجري التحقيقات بالتوازي في ٣ عمليات وهي: مع الموقوفين في جرود الكورة وبجريمة مقتل النائب السابق العراقي بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من المخدرات تم على اثرها توقيف متورطين خلال ليلة أمس

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