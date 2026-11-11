معلومات الـLBCI: تأجيل موعد فضّ العروض المقدّمة لإجراء دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية والبيئية لمشروع إنشاء نفق بيروت – البقاع من اليوم إلى العشرين من تشرين الثاني

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معلومات الـLBCI: قرار التأجيل اتُّخذ الأسبوع الماضي بعدما تقدّمت شركات مهتمة بالمشروع باستفسارات إلى مجلس الإنماء والإعمار الذي قدّم الإجابات عنها الجمعة ما استدعى منح الشركات مهلة إضافية لدراسة هذه الإيضاحات واستكمال إعداد عروضها