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هبة نصر: إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس إنشاء آلية شبيهة بـ"القوة متعددة الجنسيات والمراقبين" (MFO) المنتشرة في مصر لمراقبة الاتفاق الثلاثي بين لبنان وإسرائيل كترتيب محتمل لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"
خبر عاجل
2026-11-13 | 01:23
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هبة نصر: إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس إنشاء آلية شبيهة بـ"القوة متعددة الجنسيات والمراقبين" (MFO) المنتشرة في مصر لمراقبة الاتفاق الثلاثي بين لبنان وإسرائيل كترتيب محتمل لمرحلة ما بعد "اليونيفيل"
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