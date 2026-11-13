هبة نصر: وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي يتابع هذا الملف عن كثب طرح قبل أيام إمكانية تشكيل قوة مراقبة مدنية

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هبة نصر: من المقرر أن يزور المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة لبنان يومَي الاثنين والثلاثاء حيث يُتوقع أن يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري