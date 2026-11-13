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o
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18
o
الجنوب
26
o
الشمال
23
o
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o
كسروان
23
o
متن
23
o
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هبة نصر: الولايات المتحدة تجري مباحثات مع شركائها الأوروبيين ولا سيما فرنسا وإيطاليا بشأن إنشاء قوة مراقبة مدنية جديدة تحلّ مكان "اليونيفيل"
خبر عاجل
2026-11-13 | 01:31
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هبة نصر: الولايات المتحدة تجري مباحثات مع شركائها الأوروبيين ولا سيما فرنسا وإيطاليا بشأن إنشاء قوة مراقبة مدنية جديدة تحلّ مكان "اليونيفيل"
خبر عاجل
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هبة نصر: من المقرر أن يزور المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة لبنان يومَي الاثنين والثلاثاء حيث يُتوقع أن يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري
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