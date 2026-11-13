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هبة نصر: من المقرر أن يزور المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة لبنان يومَي الاثنين والثلاثاء حيث يُتوقع أن يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري

خبر عاجل
2026-11-13 | 01:26
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هبة نصر: من المقرر أن يزور المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة لبنان يومَي الاثنين والثلاثاء حيث يُتوقع أن يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري
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هبة نصر: من المقرر أن يزور المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة لبنان يومَي الاثنين والثلاثاء حيث يُتوقع أن يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري

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