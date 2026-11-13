هبة نصر: من المقرر أن يزور المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة لبنان يومَي الاثنين والثلاثاء حيث يُتوقع أن يلتقي رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري

هبة نصر: الولايات المتحدة تجري مباحثات مع شركائها الأوروبيين ولا سيما فرنسا وإيطاليا بشأن إنشاء قوة مراقبة مدنية جديدة تحلّ مكان "اليونيفيل"

هبة نصر: الولايات المتحدة تجري مباحثات مع شركائها الأوروبيين ولا سيما فرنسا وإيطاليا بشأن إنشاء قوة مراقبة مدنية جديدة تحلّ مكان "اليونيفيل"

هبة نصر: وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي يتابع هذا الملف عن كثب طرح قبل أيام إمكانية تشكيل قوة مراقبة مدنية